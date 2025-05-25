«Миннесота» с разницей в 42 очка разгромила «Оклахому» и сократила отставание в серии

В ночь с 24 на 25 мая мск на паркете «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) закончился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 143:101, сократив счёт в серии — 1-2.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник Энтони Эдвардс. В его активе 30 очков, девять подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джулиус Рэндл набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал три ассиста.

У «Оклахомы» самым результативным стал лидер Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 14 очков, два подбора и шесть результативных передач.

Четвёртая игра серии пройдёт в Миннеаполисе в ночь с 26 на 27 мая мск.

У кого больше всех очков в НБА: