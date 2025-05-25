Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 25 мая 2025, счёт 143:101 третий матч 1/2 финала плей-офф НБА

«Миннесота» с разницей в 42 очка разгромила «Оклахому» и сократила отставание в серии
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 мая мск на паркете «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) закончился третий матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 143:101, сократив счёт в серии — 1-2.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
143 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Шеннон - 15, Александер-Уолкер - 12, Миллер - 11, Макдэниелс - 10, Рид - 10, Гобер - 7, Гарза - 7, Дивинченцо - 6, Конли - 6, Кларк - 4, Диллингэм - 1, Инглс, Майнотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 14, Митчелл - 14, Уильямс - 13, Джонс - 10, Холмгрен - 10, Уильямс - 8, Дорт - 6, Дженг - 6, Хартенштайн - 6, Уиггинс - 5, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джо - 2, Уоллес - 2

Самым результативным игроком матча стал американский защитник Энтони Эдвардс. В его активе 30 очков, девять подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джулиус Рэндл набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал три ассиста.

У «Оклахомы» самым результативным стал лидер Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 14 очков, два подбора и шесть результативных передач.

Четвёртая игра серии пройдёт в Миннеаполисе в ночь с 26 на 27 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
Сейчас читают:
И это выступление MVP? Худшая игра Шея в сезоне и сокрушительное поражение «Оклахомы»
И это выступление MVP? Худшая игра Шея в сезоне и сокрушительное поражение «Оклахомы»

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android