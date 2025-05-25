В Единой лиге отреагировали на финальную серию «Зенит» — ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о предстоящем финале плей-офф между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Final Единая лига ВТБ . Final 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Кроме того, Кущенко дал оценку серии за третье место, в которой сыграют «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ . bronze Единая лига ВТБ . bronze 26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нас ждёт ярчайшая вывеска финала — «Зенит» против ЦСКА. Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и «Локо» после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен.

УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», — приводит слова Кущенко ТАСС.