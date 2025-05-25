В Единой лиге отреагировали на финальную серию «Зенит» — ЦСКА
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о предстоящем финале плей-офф между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Final
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кроме того, Кущенко дал оценку серии за третье место, в которой сыграют «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ . bronze
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нас ждёт ярчайшая вывеска финала — «Зенит» против ЦСКА. Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и «Локо» после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен.
УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», — приводит слова Кущенко ТАСС.
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