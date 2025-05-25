«Запредельный уровень». Кущенко отметил игрока, отличившегося в 7-й игре «Зенит» — «Локо»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил игру лёгкого форварда Дуэйна Бэйкона в решающем седьмом матче полуфинала плей-офф между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Петербургский клуб победил со счётом 94:75 (4-3).

«То, что показывает Дуэйн Бэйкон, — это фантастика. Ключ к победе в седьмом матче серии с «Локо» — это MVP регулярного сезона. Запредельный уровень», — цитирует Кущенко ТАСС.

Ранее Кущенко высказался о предстоящем финале плей-офф между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА и дал оценку серии за третье место, в которой сыграют «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС.