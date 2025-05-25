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«Запредельный уровень». Кущенко отметил игрока, отличившегося в 7-й игре «Зенит» — «Локо»

«Запредельный уровень». Кущенко отметил игрока, отличившегося в 7-й игре «Зенит» — «Локо»
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил игру лёгкого форварда Дуэйна Бэйкона в решающем седьмом матче полуфинала плей-офф между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Петербургский клуб победил со счётом 94:75 (4-3).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 34, Хантер - 18, Швед - 13, Фрейзер - 11, Уайт - 8, Пойтресс - 6, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Миллер - 15, Макколл - 12, Уэйли - 11, Елатонцев - 11, Кливленд - 10, Мартюк - 6, Емченко - 4, Темиров - 3, Дженкинс - 3, Узинский, Квитковских, Ищенко

«То, что показывает Дуэйн Бэйкон, — это фантастика. Ключ к победе в седьмом матче серии с «Локо» — это MVP регулярного сезона. Запредельный уровень», — цитирует Кущенко ТАСС.

Ранее Кущенко высказался о предстоящем финале плей-офф между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА и дал оценку серии за третье место, в которой сыграют «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС.

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