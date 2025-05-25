Расписание матча за третье место Евролиги 25 мая
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Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч за третье место Евролиги. За бронзовые медали сразятся два греческих клуба «Олимпиакос» и «Панатинаикос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.
Расписание матча за третье место Евролиги 25 мая:
17:00 мск — «Олимпиакос» — «Панатинаикос».
Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, на стадии полуфинала «Олимпиакос» встречался с «Монако», а «Панатинаикос» – с «Фенербахче».
«Панатинаикос» действующим победителем Евролиги. В финале турнира прошлого года греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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