Результаты игрового дня плей-офф НБА 25 мая

В ночь с 24 на 25 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Результаты игрового дня НБА 25 мая:

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 143:101 (1-2 в серии).

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится 27 мая. Игра пройдёт в Миннеаполисе. В финальной серии Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». В их серии счёт сейчас 2-0 в пользу «Индианы».

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