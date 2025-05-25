Результаты игрового дня плей-офф НБА 25 мая
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В ночь с 24 на 25 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.
Результаты игрового дня НБА 25 мая:
«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 143:101 (1-2 в серии).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
143 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Шеннон - 15, Александер-Уолкер - 12, Миллер - 11, Макдэниелс - 10, Рид - 10, Гобер - 7, Гарза - 7, Дивинченцо - 6, Конли - 6, Кларк - 4, Диллингэм - 1, Инглс, Майнотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 14, Митчелл - 14, Уильямс - 13, Джонс - 10, Холмгрен - 10, Уильямс - 8, Дорт - 6, Дженг - 6, Хартенштайн - 6, Уиггинс - 5, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джо - 2, Уоллес - 2
Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится 27 мая. Игра пройдёт в Миннеаполисе. В финальной серии Восточной конференции встречаются «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». В их серии счёт сейчас 2-0 в пользу «Индианы».
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