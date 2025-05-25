Расписание финала Евролиги-2024/2025 на 25 мая

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится финальный матч Евролиги. За золото поборются «Монако» и «Фенербахче». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Расписание финала Евролиги 25 мая:

20:00 мск — «Монако» — «Фенербахче».

Напомним, на стадии полуфинала «Монако» оказался сильнее «Олимпиакоса» (78:68), а «Фенербахче» победил «Панатинаикос» – 82:76. Греческие команды сыграют в матче за третье место, который состоится также сегодня, 25 мая. Эта игра начнётся немного раньше – в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию, в которой подробно осветит оба матча.

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