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Андрей Ведищев отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ-2024/2025

Андрей Ведищев отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ-2024/2025
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Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил «Краснодар» с победой в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Для «Краснодара» это золото стало первым в клубной истории. Сезон подопечные Мурада Мусаева завершили с 67 очками.

«Поздравляю ФК «Краснодар» с победой в Российской Премьер-Лиге! Я рад, что впервые в истории клуба и всего кубанского футбола «быки» завоевали золото чемпионата России! Вклад в эту долгожданную и трудовую победу в чемпионате России Сергея Николаевича Галицкого трудно переоценить. Огромное количество сил, души и ресурсов было вложено в развитие клуба!

Также рад за главного тренера Мурада Олеговича Мусаева и команду! Вы подарили настоящий праздник не только футбольным болельщикам, но и жителям Краснодара и всей Кубани! Это историческая и долгожданная победа. Браво! «Быки» – чемпионы! Ждём новых побед!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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