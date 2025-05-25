Гомельский назвал условие, при котором Никита Курбанов мог бы закрепиться в клубах НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу лёгкого форварда московского ЦСКА Никиты Курбанова. У специалиста поинтересовались, в каком случае спортсмен смог бы заиграть в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, что Курбанов мог бы закрепиться в командах НБА, если бы попал к таким тренерам, как Том Тибодо, Грег Попович или Куин Снайдер», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что Курбанов перенёс операцию по поводу перелома одной из костей кисти правой руки и пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

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