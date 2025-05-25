«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: текстовая трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч за третье место Евролиги. За бронзовые медали поборются две команды из Греции — «Олимпиакос» и «Панатинаикос». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, которая стартует одновременно с её началом— в 17:00 по московскому времени.

«Панатинаикос» является действующим победителем Евролиги. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира греческий клуб встречался с мадридским «Реалом» и взял верх со счётом 95:80. «Олимпиакос» – обладатель бронзы прошлого сезона. Команда тогда встречалась с нынешним финалистом «Фенербахче» и победила со счётом 87:84.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: