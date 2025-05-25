Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: текстовая трансляция матча начнётся в 17:00 мск

«Олимпиакос» — «Панатинаикос»: текстовая трансляция матча начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч за третье место Евролиги. За бронзовые медали поборются две команды из Греции — «Олимпиакос» и «Панатинаикос». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, которая стартует одновременно с её началом— в 17:00 по московскому времени.

Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Панатинаикос» является действующим победителем Евролиги. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира греческий клуб встречался с мадридским «Реалом» и взял верх со счётом 95:80. «Олимпиакос» – обладатель бронзы прошлого сезона. Команда тогда встречалась с нынешним финалистом «Фенербахче» и победила со счётом 87:84.

Материалы по теме
Приближается развязка Евролиги. Новый чемпион и вечная битва греков! LIVE
Live
Приближается развязка Евролиги. Новый чемпион и вечная битва греков! LIVE

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android