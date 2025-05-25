Андрей Ватутин сообщил о сокращении бюджета ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу предпринимаемых шагов по сохранению состава команды на следующий сезон. У ряда игроков красно-синих заканчиваются контракты.

«Работа ведётся, но она осложнена новым сокращением бюджета со стороны владельца. Говорить о планах, проблемах и деталях пока рано, дождёмся конца сезона», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА вышел в финальную серию Единой лиги ВТБ, где встретится с «Зенитом». В полуфинале соревнований армейцы были сильнее казанского УНИКСа (4-0 в серии). Клуб из Санкт-Петербурга победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (4-3 в серии).

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