«Монако» — «Фенербахче»: текстовая трансляция финала Евролиги начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится финальный матч Евролиги. За золотые медали поборются «Монако» и «Фенербахче». «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи, которая стартует одновременно с её началом — в 20:00 мск.

Напомним, на стадии 1/2 финила турнира «Монако» оказался сильнее «Олимпиакоса» (78:68), а «Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» — 82:76.

Греческие команды встречаются в матче за третье место, который проходит также 25 мая. Эта игра началась в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» также освещает ход и этой встречи.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: