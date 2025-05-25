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Эксперт объяснил, почему слабые места Егора Дёмина растворяются в его сильных сторонах

Эксперт объяснил, почему слабые места Егора Дёмина растворяются в его сильных сторонах
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Аналитический портал Global Scouting поделился мнением о сильных сторонах 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

«Егор Дёмин, несомненно, является одним из лучших плеймейкеров на драфте НБА 2025 года. Его рост в обуви составляет около шести футов девяти дюймов, и для защитника это отличные показатели. Он здорово видит площадку, отлично чувствует игру и способен пасовать любой рукой. При этом есть у него и немало слабостей, однако его плюсы делают его заманчивым перспективным игроком, которого будут сравнивать с Джошем Гидди», — говорится в сообщении Global Scouting.

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