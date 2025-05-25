«Гордость Санкт-Петербурга». Баскетбольный «Зенит» поздравил футбольный со 100-летием

Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» поздравила одноимённый футбольный клуб с юбилеем. В 2025 году сине-бело-голубые отмечают 100-летие.

«25 мая 1925 года на базе Ленинградского металлического завода были организованы футбольные команды физкультурного кружка, с которых началась история одного из величайших клубов отечественного футбола.

За 100 лет «Зенит» прошёл большой путь, став одним из самых титулованных и уважаемых футбольных клубов России. Он по праву считается гордостью Ленинграда и Санкт-Петербурга. История «Зенита» — это не только череда спортивных достижений, но и отражение духа времени, силы характера и преданности болельщиков.

Сегодня «Зенит» — 11-кратный чемпион России и СССР, обладатель шести Кубков России и СССР, девяти Суперкубков России и Кубка Российской Премьер-Лиги. Особое место в истории клуба занимает 2008 год. Триумф в Кубке УЕФА стал выдающимся достижением для всего российского футбола. 14 мая «Зенит» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0, а спустя три с половиной месяца — 29 августа — завоевал Суперкубок УЕФА, одолев «Манчестер Юнайтед». Эти победы навсегда остались в памяти болельщиков и стали частью великого наследия команды.

Мы поздравляем футбольный клуб «Зенит» с вековым юбилеем. Это важная дата для всего Петербурга. Желаем сине-бело-голубым новых больших побед и уверенного движения только вперёд!» — говорится в сообщении баскетбольного «Зенита».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Зенит» занял второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 66 очков. Чемпионом впервые в своей истории стал «Краснодар» (67 очков). Бронзовые медали достались московскому ЦСКА (59 очков).

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