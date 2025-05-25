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«Редкое сочетание». Эксперт выступил с призывом к скаутам НБА из-за Егора Дёмина

«Редкое сочетание». Эксперт выступил с призывом к скаутам НБА из-за Егора Дёмина
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Обозреватель Sports Illustrated Алек Элайджа поделился мнением о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине.

«Рост Дёмина составляет шесть футов девять дюймов, и на площадке в качестве плеймейкера он способен делать всё что угодно. Его умение обращаться с мячом и отдавать передачи при его габаритах – редкое сочетание, на которое скаутам стоит обратить внимание», — написал Элайджа.

Также специалист высказал мнение, что внимание на Дёмина следует обратить команде НБА «Хьюстон Рокетс».

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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