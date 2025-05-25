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«Индиана» — «Нью-Йорк»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 3:00 мск

«Индиана» — «Нью-Йорк»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 3:00 мск
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В ночь с 25 на 26 мая мск состоится третий матч финальной серии Восточной конференции в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке примет «Нью-Йорк Никс». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 3:00 по московскому времени.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в ней 2-0 в пользу «Индианы». В финале Западной конференции НБА встречаются «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Эти команды провели уже три матча, после которых счёт в серии 2-1 в пользу «Оклахомы».

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