«Индиана» — «Нью-Йорк»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 3:00 мск

В ночь с 25 на 26 мая мск состоится третий матч финальной серии Восточной конференции в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке примет «Нью-Йорк Никс». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 3:00 по московскому времени.

Серия будет продолжаться до четырёх побед. В настоящий момент счёт в ней 2-0 в пользу «Индианы». В финале Западной конференции НБА встречаются «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Эти команды провели уже три матча, после которых счёт в серии 2-1 в пользу «Оклахомы».

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: