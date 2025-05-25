Яннис Адетокунбо стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь Майклу Джордану

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который получал награды MVP и «Лучший защитник года», а также семь раз включался в первую символическую сборную всех звёзд НБА. Ранее это удавалось только прославленному игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 30,5 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 6,5 передачи. «Милуоки» закончил борьбу в первом раунде плей-офф, уступив «Индиане Пэйсерс» (1-4 в серии).

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: