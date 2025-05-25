Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь Майклу Джордану

Яннис Адетокунбо стал автором достижения, которое ранее покорялось лишь Майклу Джордану
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который получал награды MVP и «Лучший защитник года», а также семь раз включался в первую символическую сборную всех звёзд НБА. Ранее это удавалось только прославленному игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо принял участие в 70 матчах, где в среднем набирал 30,5 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 6,5 передачи. «Милуоки» закончил борьбу в первом раунде плей-офф, уступив «Индиане Пэйсерс» (1-4 в серии).

Материалы по теме
Суммы — космос! В НБА скоро подпишут контракт, от которого голова кругом пойдёт
Суммы — космос! В НБА скоро подпишут контракт, от которого голова кругом пойдёт

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android