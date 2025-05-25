Перасович — перед серией за бронзу Единой лиги с «Локо»: УНИКС выбился из ритма

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящей серии за третье место Единой лиги ВТБ, которая стартует в понедельник, 26 мая, в казанском «Баскет-холле». В противостоянии за бронзу подопечные Перасовича встретятся с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив-Кубань» провёл очень тяжёлую полуфинальную серию против «Зенита». Мы выбились из ритма ввиду 12-дневного отсутствия матчей, а наш соперник, напротив, находится в отличном тонусе. С другой стороны, перерыв дал нам возможность восстановиться и набраться сил.

Команда полна решимости доказать, что нам по силам победить «Локо». Рассчитываю, что мы подойдём в оптимальных кондициях к предстоящей серии», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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