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Видео: Леброн рассмешил присутствовавших на школьном выпускном Брайса Джеймса

Видео: Леброн рассмешил присутствовавших на школьном выпускном Брайса Джеймса
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Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймс посетили школьный выпускной Брайса Джеймса. 17-летний сын Леброна окончил школу Сьерра Каньон. Во время торжественной церемонии 40-летний ветеран рассмешил присутствовавших.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса:

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. 17-летний молодой человек демонстрирует большой потенциал и может оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в 2026 году.

Напомним, Леброн был включён во вторую символическую сборную всех звёзд НБА в сезоне-2024/2025.

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