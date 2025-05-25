Фанаты «Миннесоты» — Шею Гилджес-Александеру: продавец штрафных!

Фанаты «Миннесоты Тимбервулвз» выкрикивали «Продавец штрафных!» в адрес 26-летнего разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера во время третьего матча финальной серии НБА Западной конференции. Ранее Гилджес-Александера не раз обвиняли в симуляциях с целью заработать штрафные броски.

Матч закончился со счётом 143:101 в пользу «Миннесоты». Шей стал самым результативным игроком в составе «Оклахомы». Своей команде он принёс 14 очков. Также на его счету два подбора и шесть результативных передач. У «Миннесоты» лучшую результативность показал атакующий защитник Энтони Эдвардс. В его активе 30 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: