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Фанаты «Миннесоты» — Шею Гилджес-Александеру: продавец штрафных!

Фанаты «Миннесоты» — Шею Гилджес-Александеру: продавец штрафных!
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Фанаты «Миннесоты Тимбервулвз» выкрикивали «Продавец штрафных!» в адрес 26-летнего разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера во время третьего матча финальной серии НБА Западной конференции. Ранее Гилджес-Александера не раз обвиняли в симуляциях с целью заработать штрафные броски.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
25 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
143 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 24, Шеннон - 15, Александер-Уолкер - 12, Миллер - 11, Макдэниелс - 10, Рид - 10, Гобер - 7, Гарза - 7, Дивинченцо - 6, Конли - 6, Кларк - 4, Диллингэм - 1, Инглс, Майнотт
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 14, Митчелл - 14, Уильямс - 13, Джонс - 10, Холмгрен - 10, Уильямс - 8, Дорт - 6, Дженг - 6, Хартенштайн - 6, Уиггинс - 5, Карузо - 3, Уильямс - 2, Джо - 2, Уоллес - 2

Матч закончился со счётом 143:101 в пользу «Миннесоты». Шей стал самым результативным игроком в составе «Оклахомы». Своей команде он принёс 14 очков. Также на его счету два подбора и шесть результативных передач. У «Миннесоты» лучшую результативность показал атакующий защитник Энтони Эдвардс. В его активе 30 очков, девять подборов и шесть результативных передач.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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