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Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти указал на главную проблему команды сегодня

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти указал на главную проблему команды сегодня
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс», член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти поделился мыслями о выступлении калифорнийской команды в нынешнем сезоне.

«Озёрники» вышли в плей-офф, но уступили в первом же раунде «Миннесоте Тимбервулвз». По мнению Уорти, ключевым стало отсутствие центрового в команде.

«Это было грустно и досадно. Когда нам не удалось обменять Марка Уильямса, я понял, что добиться успеха на протяжении регулярного чемпионата возможно, но семь матчей — это другое.

Посмотрите, что случилось с «Кливлендом». Я всё ещё не думаю, что Лука Дончич полностью вписался. Многого не хватало, и это было тяжело осознавать», — сказал Уорти в интервью Spectrum SportsNet.

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