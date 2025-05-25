Гомельский ответил, что станет ключом к победе в финале Единой лиги ЦСКА — «Зенит»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Она будет продолжаться до четырёх побед и начнётся 27 мая матчем в Санкт-Петербурге.

«Зенит» более качественно укомплектован по сравнению с ЦСКА. Дуэйн Бэйкон, Трент Фрезер, Винс Хантер, Алекс Пойтресс, Алексей Швед и Сергей Карасёв. Эти игроки в своей команде могут испортить жизнь любой защите. В свою очередь, у ЦСКА отличная и очень результативная задняя линия: Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Алекса Аврамович.

Без травмированного Никиты Курбанова у ЦСКА есть вариант, когда Бэйкона будет опекать Аврамович. А Тримбла будет опекать Жбанов. Очень интересно. Ключевой момент — борьба за подборы. В серии победит та команда, которая выиграет щит и будет иметь больше вторых шансов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Достижения сборных России по баскетболу: