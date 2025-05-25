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Экс-тренер Йокича объяснился после резонанса из-за слов о Гилджес-Александере как MVP

Экс-тренер Йокича объяснился после резонанса из-за слов о Гилджес-Александере как MVP
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Бывший главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прояснил свои недавние слова относительно награды самому ценному игроку регулярного чемпионата (MVP) нынешнего сезона. Приз достался разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Шею Гилджес-Александеру.

Мэлоун после завершения первого матча финала Западной конференции между «Оклахомой» и «Миннесотой Тимбервулвз» в телеэфире заявил, что «Шей наглядно показал, почему он — MVP». После критики от фанатов «Денвера» Майк прояснил свою позицию.

«Я бы снова проголосовал за Николу Йокича, будь у меня такая возможность. Хочу убедиться, что люди в Денвере услышат это, потому что сейчас что я от них только не получаю», — сказал Мэлоун перед вторым матчем серии.

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Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд:

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