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«Будет намного легче». Торопов назвал условие победы УНИКСа над «Локо» в серии за бронзу

«Будет намного легче». Торопов назвал условие победы УНИКСа над «Локо» в серии за бронзу
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Форвард казанского УНИКСа Сергей Торопов высказался в преддверии серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Отметим, что первая встреча будет проведена завтра, 26 мая. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
26 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После полуфинала у нас было достаточно времени на восстановление. Мы постарались прийти в себя морально и физически после тяжёлой серии с ЦСКА. Затем начали втягиваться в рабочий ритм: провели несколько подготовительных и игровых тренировок, ожидая, пока определится наш соперник в битве за бронзу.

«Локомотив» — атлетичная, молодая команда. Они играют в быстрый баскетбол типа «беги, бросай» и очень агрессивны в защите. Многое будет зависеть от того, как краснодарцы восстановятся за эти два дня, а также в какой физической форме мы сами подойдём к этой встрече. У нас был большой перерыв, а иногда после длительного промежутка играть сложнее, чем, например, после семи матчей.

В предстоящем противостоянии УНИКСу необходимо остановить быстрое нападение соперника, доминировать в борьбе за подбор на чужом щите и грамотно разбивать их оборону. Постараемся реализовывать свои броски и выполнять установки тренера. Если нам это удастся, победить будет намного легче», — приводит слова Торопова официальный телеграм-канал УНИКСа.

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