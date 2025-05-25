Яннис Адетокунбо обогнал Кевина Дюранта в одном из показателей

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо обогнал двукратного чемпиона НБА тяжёлого форварда «Финикс Санз» американца Кевина Дюранта по количеству попаданий в первую символическую сборную всех звёзд лиги по итогам регулярных чемпионатов.

Греческого фрика в течение профессиональной карьеры включали в сборную всех звёзд НБА семь раз, а Дюранта — шесть.

Греческий атлет был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Он является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах, а также MVP финальной серии в 2021 году.