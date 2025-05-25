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«Олимпиакос» стал бронзовым призёром Евролиги, победив «Панатинаикос» с отрывом в 4 очка

«Олимпиакос» стал бронзовым призёром Евролиги, победив «Панатинаикос» с отрывом в 4 очка
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Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч за третье место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги между греческими коллективами — «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Встреча завершилась со счётом 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29) в пользу «Олимпиакоса». Таким образом, клуб из Пирея стал бронзовым призёром Евролиги.

Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
97 : 93
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Лессор, Габриэль, Митоглу, Юртсевен

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал американский форвард Алек Питерс. Ему удалось набрать 32 очка, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал узбеко-турецкий центровой Омер Юртсевен. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов и совершить один перехват.

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