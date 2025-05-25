«Олимпиакос» стал бронзовым призёром Евролиги, победив «Панатинаикос» с отрывом в 4 очка

Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч за третье место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги между греческими коллективами — «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Встреча завершилась со счётом 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29) в пользу «Олимпиакоса». Таким образом, клуб из Пирея стал бронзовым призёром Евролиги.

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал американский форвард Алек Питерс. Ему удалось набрать 32 очка, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал узбеко-турецкий центровой Омер Юртсевен. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов и совершить один перехват.