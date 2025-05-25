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Опубликованы детали звонка в службу спасения в момент, когда Грег Попович потерял сознание

Опубликованы детали звонка в службу спасения в момент, когда Грег Попович потерял сознание
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Авторитетный американский портал TMZ опубликовал детали звонка в службу спасения, который был совершён неизвестным мужчиной из ресторана в Сан-Антонио в прошлом месяце ввиду того, что в тот момент бывший главный тренер «Спёрс» Грег Попович потерял сознание.

В ходе разговора неизвестный мужчина попросил прислать врачей, сообщив, что гость ресторана «не реагирует» на окружающих. Чуть позднее звонивший уточнил, что мужчина «почти не реагирует». Затем он сообщил, что гость пришёл в себя.

«Хорошо, сейчас он отвечает. Он ненадолго потерял сознание». — приводит слова неизвестного портал TMZ.

К счастью, спасатели смогли оперативно добраться до Поповича и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

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