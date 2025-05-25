Фанаты «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку в «Финале четырёх» Евролиги

Фанаты греческих клубов «Панатинаикос» и «Олимпиакос» устроили стычку на трибунах перед матчем команд, который состоялся сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29) в пользу «Олимпиакоса». Таким образом, клуб из Пирея стал бронзовым призёром Евролиги.

Наиболее результативным игроком матча стал американский форвард «Олимпиакоса» Алек Питерс. Ему удалось набрать 32 очка, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу.

В данный момент проходит матч за первое место между «Монако» и «Фенербахче», трансляцию которого ведёт «Чемпионат».