Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку в «Финале четырёх» Евролиги

Фанаты «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку в «Финале четырёх» Евролиги
Комментарии

Фанаты греческих клубов «Панатинаикос» и «Олимпиакос» устроили стычку на трибунах перед матчем команд, который состоялся сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29) в пользу «Олимпиакоса». Таким образом, клуб из Пирея стал бронзовым призёром Евролиги.

Евролига . За 3-е место
25 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
97 : 93
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Райт, Митру-Лонг, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Самонтуров, Грант, Пляйсс, Нанн, Лессор, Габриэль, Митоглу, Юртсевен

Наиболее результативным игроком матча стал американский форвард «Олимпиакоса» Алек Питерс. Ему удалось набрать 32 очка, сделать семь подборов, а также отдать одну передачу.

В данный момент проходит матч за первое место между «Монако» и «Фенербахче», трансляцию которого ведёт «Чемпионат».

Материалы по теме
Ушёл со скандалом из ЦСКА, а сейчас бьётся за золото Евролиги! «Оли» забрал бронзу. LIVE
Live
Ушёл со скандалом из ЦСКА, а сейчас бьётся за золото Евролиги! «Оли» забрал бронзу. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android