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«Фенербахче» обыграл «Монако» и стал победителем Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Монако» и стал победителем Евролиги
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Сегодня, 25 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч за первое место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги между «Монако» и «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 81:70 (18:20, 17:13, 19:18, 27:19) в пользу коллектива из Стамбула. Таким образом, турецкий клуб стал победителем Евролиги, а коллектив из Монако стал серебряным призёром.

Евролига . Финал
25 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
70 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Тайс, Диалло, Джайте, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч

Самым результативным игроком в составе «Фенербахче» стал американский форвард Найджел Хэйс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать девять подборов, а также отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал американский форвард Альфа Диалло. Представителю США удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, а также отдать две передачи.

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