Айзея Томас: через пять лет не останется никаких сомнений в том, что Леброн — это GOAT

64-летний легендарный американский профессиональный баскетболист и тренер Айзея Томас, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», лестно высказался в адрес четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Через пять-десять лет мы посмотрим на все достижения Леброна в НБА, и тогда не останется никаких сомнений в том, что этот парень был лучшим игроком из всех, кто когда-либо выступал.

Сейчас признать его заслуги трудно, поскольку он ещё играет. И парни, которые выступали против него за последние 20 лет, не хотят отдавать ему должное, поскольку он по-прежнему находится в конкурентной среде.

Но через десять лет, когда они завершат карьеру и посмотрят на достижения Джеймса, увидят, что он входит в топ-5 лучших игроков по каждому основному показателю. Такого ещё не было ни в одном виде спорта. Леброн — лучший из лучших», — приводит слова Томаса портал NBA Analysis.