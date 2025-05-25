«Это его шанс». Пол Пирс ответил, кто из игроков получит больше выгоды от чемпионства НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс ответил, кто из нынешних участников плей-офф НБА получит больше всего выгоды от завоевания чемпионства НБА.

«Больше всего от завоевания чемпионства НБА выиграет Тайриз Халибёртон. Энтони Эдвардса уже считают лицом лиги, Шея признали MVP, а Брансон — король Нью-Йорка. А что говорят про Тайриза?

Его признали самым переоценённым, что просто смешно. Поэтому если ему удастся стать чемпионом НБА, то он получит больше всех выгоды. Этот парень не получил славу на Олимпиаде-2024, почти не выходя на площадку. Теперь Тайриз здесь, на грани выхода в финальную серию.

У него нет фирменной обуви, его имя не на слуху. Его джерси не такое, как у всех. А теперь все будут знать его имя после этой серии, у меня такое чувство. И это его шанс. Я знаю, что он играет с тяжёлым грузом ответственности на плечах», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.