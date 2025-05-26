Найджел Хэйс-Дэвис признан MVP «Финала четырёх» Евролиги

30-летний форвард турецкого клуба «Фенербахче» американец Найджел Хэйс-Дэвис признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» Евролиги 2025 года.

В ходе финального матча с командой «Монако» (81:70) американскому атлету удалось набрать 23 очка, сделать девять подборов, отдать одну передачу, а также совершить два перехвата и один блок-шот за 36 минут и 40 секунд, которые он провёл на площадке.

В целом в «Финале четырёх» Евролиги Хэйс-Дэвис в среднем за игру набирал 15,0 очка, делал 6,0 подбора, отдавал 3,0 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота.

Найджел на профессиональном уровне выступает с 2017 года. Он играл за такие клубы, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Сакраменто Кингз», «Галатасарай» и прочие.