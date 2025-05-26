«Были проблемы». В УНИКСе дали оценку поражению от ЦСКА в плей-офф Единой лиги

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался по поводу поражения от московского ЦСКА в полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ со счётом 0-4.

«Были проблемы по травмам, здоровью. Прежде всего — у Лабери и Тэйлора. Плюс в какой‑то момент у Беленицкого и Кулагина. Тэйлор вообще уехал в США, долго, по всей видимости, лечиться будет.

Ну и, в общем, у нас немного не так дела пошли. Но взяли двух новых игроков. Не получилось. Наверное, нельзя сказать, что мы непременно выиграли бы у ЦСКА, но команда у нас приличная, матчи дома могли бы зацепить», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».