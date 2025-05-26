Евгений Богачёв ответил, стал ли удачным опыт Ведищева в «Локо» как тренера и президента

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв перед серией матчей за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» поделился мнением о краснодарском клубе после их полуфинальной серии с санкт-петербургским «Зенитом» (3-4).

Кроме того, Богачёв прокомментировал совмещение Андреем Ведищевым постов главного тренера и президента команды.

«[«Локомотив-Кубань»] сильная команда, с «Зенитом» они бились на равных. Очень здорово «Локомотив» играл. Можно сказать, что эксперимент, когда Андрей Ведищев и президент клуба, и главный тренер команды, удался», — цитирует Богачёва «Матч ТВ».