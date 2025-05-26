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Леброн Джеймс рассказал о ключевом условии для раскрытия молодых звёзд в НБА

Леброн Джеймс рассказал о ключевом условии для раскрытия молодых звёзд в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о том, что нужно молодым суперзвёздам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для раскрытия потенциала, приведя в пример разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.

«Когда в вашей команде появляется молодой талант уровня Николы Йокича или Джейлена Брансона, необходимо время, чтобы понять, как именно он сможет реализовать свой потенциал, и уже после этого формировать стиль игры коллектива. В «Нью-Йорк Никс» построили систему, максимально подчеркивающую сильные стороны Брансона: вокруг него собрали жёстких, неуступчивых игроков и атлетичных, универсальных форвардов.

Благодаря этому он смог полностью раскрыться, демонстрируя умение зарабатывать фолы и результативно атаковать с любой дистанции, являясь настоящим снайпером на всех трёх уровнях», — заявил Леброн в рамках подкаста Mind the Game.

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