Результаты игрового дня плей-офф НБА 26 мая
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В ночь с 25 на 26 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф между клубами Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.
Результаты игрового дня НБА 26 мая:
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:106 (2-1 в серии).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Тёрнер - 19, Сиакам - 17, Макконнелл - 12, Нембард - 9, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Матурин - 2, Брэдли - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Брансон - 23, Ануноби - 16, Бриджес - 15, Макбрайд - 9, Харт - 8, Робинсон - 6, Шамет - 3, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится в ночь с 27 на 28 мая. Игра пройдёт в Индианаполисе. В финальной серии Западной конференции встречаются «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу «Оклахомы».
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