Результаты игрового дня плей-офф НБА 26 мая

В ночь с 25 на 26 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся третий матч финальной серии плей-офф между клубами Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Результаты игрового дня НБА 26 мая:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 100:106 (2-1 в серии).

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч между командами состоится в ночь с 27 на 28 мая. Игра пройдёт в Индианаполисе. В финальной серии Западной конференции встречаются «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесота Тимбервулвз». В их серии счёт сейчас 2-1 в пользу «Оклахомы».