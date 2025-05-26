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Единая лига: расписание матчей 26 мая

Единая лига: расписание матчей 26 мая
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В понедельник, 26 мая, в российском баскетбольном турнире Единой лиги ВТБ состоится первый матч серии за третье место, в котором встретятся казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание матча за третье место плей-офф Единой лиги 26 мая:

19:30 мск — УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Напомним, краснодарцы в полуфинальной серии плей-офф уступили «Зениту» со счётом 3-4, и теперь санкт-петербуржцы в финале сыграют с московским ЦСКА. Стоит отметить, что ЦСКА в полуфинале безоговорочно прошёл казанский УНИКС, выиграв четыре подряд встречи (4-0).

Следить за матчем:
Плей-офф Единой лиги: УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут серию за бронзу. LIVE
Live
Плей-офф Единой лиги: УНИКС и «Локомотив-Кубань» проведут серию за бронзу. LIVE
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Новости. Баскетбол
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