Лука Дончич встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом

26-летний словенский звёздный защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» встретился с президентом клуба «Реал Мадрид» Флорентино Пересом.

Словенский баскетболист наблюдал за матчем мадридского «Реала» против «Гранады» в рамках чемпионата Испании с первых рядов, расположившись там рядом с президентом «Реала». Напомним, ранее Дончич играл за команду из столицы Испании.

Мадридский «Реал», 25 мая одержал уверенную домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 79:67 в матче национального чемпионата, и благодаря этой победе обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате, и преимущество домашней площадки в плей-офф ACB-2025.