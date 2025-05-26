Назван игрок НБА с зарплатой $ 10 млн, попавший в сферу интересов клубов Евролиги

Литовский баскетболист «Сакраменто Кингз» Йонас Валанчюнас в ближайшее время может получить выгодные финансовые предложения со стороны ведущих команд Евролиги.

Как сообщает известный инсайдер в мире баскетбола Маттео Андреани на своей странице в социальной сети, турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос» следят за карьерой Валанчюнаса и готовы предложить ему контракты. У Валанчюнаса действующий контракт с «Сакраменто Кингз», согласно которому он получает $ 10 млн в год.

Напомним, баскетболисты «Даллас Маверикс» на выезде переиграли «Сакраменто Кингз» в матче на выбывание плей‑ин НБА. Игра завершилась со счётом 120:106 в пользу гостей.