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Назван игрок НБА с зарплатой $ 10 млн, попавший в сферу интересов клубов Евролиги

Назван игрок НБА с зарплатой $ 10 млн, попавший в сферу интересов клубов Евролиги
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Литовский баскетболист «Сакраменто Кингз» Йонас Валанчюнас в ближайшее время может получить выгодные финансовые предложения со стороны ведущих команд Евролиги.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди

Как сообщает известный инсайдер в мире баскетбола Маттео Андреани на своей странице в социальной сети, турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос» следят за карьерой Валанчюнаса и готовы предложить ему контракты. У Валанчюнаса действующий контракт с «Сакраменто Кингз», согласно которому он получает $ 10 млн в год.

Напомним, баскетболисты «Даллас Маверикс» на выезде переиграли «Сакраменто Кингз» в матче на выбывание плей‑ин НБА. Игра завершилась со счётом 120:106 в пользу гостей.

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