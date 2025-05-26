Назван игрок НБА с зарплатой $ 10 млн, попавший в сферу интересов клубов Евролиги
Поделиться
Литовский баскетболист «Сакраменто Кингз» Йонас Валанчюнас в ближайшее время может получить выгодные финансовые предложения со стороны ведущих команд Евролиги.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Лавин - 20, Сабонис - 11, Картер - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Лайлз - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис - 3, Джонс - 2, Макдермотт, Фульц, Краудер
Даллас Маверикс: Дэвис - 27, Томпсон - 23, Уильямс - 17, Вашингтон - 17, Экзам - 11, Маршалл - 9, Гэффорд - 9, Лайвли - 5, Кристи - 2, Харди, Пауэлл, Мартин, Динвидди
Как сообщает известный инсайдер в мире баскетбола Маттео Андреани на своей странице в социальной сети, турецкий «Фенербахче» и греческий «Панатинаикос» следят за карьерой Валанчюнаса и готовы предложить ему контракты. У Валанчюнаса действующий контракт с «Сакраменто Кингз», согласно которому он получает $ 10 млн в год.
Напомним, баскетболисты «Даллас Маверикс» на выезде переиграли «Сакраменто Кингз» в матче на выбывание плей‑ин НБА. Игра завершилась со счётом 120:106 в пользу гостей.
Сейчас читают:
Комментарии
- 26 мая 2025
-
11:24
-
11:20
-
10:58
-
10:20
-
10:18
-
10:11
-
10:02
-
10:02
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
06:07
-
05:49
-
04:55
-
00:37
- 25 мая 2025
-
23:19
-
22:58
-
22:09
-
22:00
-
20:35
-
19:52
-
18:46
-
17:27
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:10
-
15:27
-
15:11
-
15:00
-
14:25
-
14:03
-
14:00