«Не наш уровень». Халибёртон прокомментировал первое поражение «Индианы» от «Нью-Йорка»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (100:106, 2-1) отреагировал на поражение своей команды.

«Нужно концентрироваться на результате, ведь счёт 2-1. Это была игра, которую мы могли выиграть. Но 100 очков — это не наш уровень», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Тайриз провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 15 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

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