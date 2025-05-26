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«Не наш уровень». Халибёртон прокомментировал первое поражение «Индианы» от «Нью-Йорка»

«Не наш уровень». Халибёртон прокомментировал первое поражение «Индианы» от «Нью-Йорка»
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после третьего матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (100:106, 2-1) отреагировал на поражение своей команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Тёрнер - 19, Сиакам - 17, Макконнелл - 12, Нембард - 9, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Матурин - 2, Брэдли - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Брансон - 23, Ануноби - 16, Бриджес - 15, Макбрайд - 9, Харт - 8, Робинсон - 6, Шамет - 3, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«Нужно концентрироваться на результате, ведь счёт 2-1. Это была игра, которую мы могли выиграть. Но 100 очков — это не наш уровень», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Тайриз провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 15 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

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