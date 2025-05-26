Карл-Энтони Таунс высказался о своём выступлении в матче против «Индианы»

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс дал комментарий по поводу своего доминирующего выступления в матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 106:100 (1-2).

«Я просто хотел сделать всё возможное, чтобы помочь нам одержать победу сегодня», — приводит слова Карла-Энтони Таунса пресс-служба НБА.

Напомним, четвёртая встреча «Индианы Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс» состоится в ночь с 27 на 28 мая на площадке «Индианы», а затем в ночь с 29 на 30 мая пройдёт пятый матч серии, который будет проведёт уже на паркете «Никс».