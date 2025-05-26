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Назван клуб НБА, который интересуется российским баскетболистом Егором Дёминым

Назван клуб НБА, который интересуется российским баскетболистом Егором Дёминым
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Руководство «Чикаго Буллз» проявляет повышенный интерес к 19-летнему российскому баскетболисту Егору Дёмину, который в следующем месяце будет участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times.

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«Буллз» всерьёз нацелились на Егора Дёмина из Университета Бригама Янга (BYU), однако конкуренция велика. В последнее время его имя набирает обороты, и не исключено, что он попадёт в первую десятку драфта», — сказано в материале издания.

Напомним, Дёмин недавно принял участие в драфт-комбайне, где выполнял различные тренировочные упражнения и проходил собеседования с представителями клубов. Кроме того, российский баскетболист дал развёрнутое интервью изданию The Ringer, полный перевод которого опубликовал «Чемпионат».

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