Назван клуб НБА, который интересуется российским баскетболистом Егором Дёминым

Руководство «Чикаго Буллз» проявляет повышенный интерес к 19-летнему российскому баскетболисту Егору Дёмину, который в следующем месяце будет участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times.

«Буллз» всерьёз нацелились на Егора Дёмина из Университета Бригама Янга (BYU), однако конкуренция велика. В последнее время его имя набирает обороты, и не исключено, что он попадёт в первую десятку драфта», — сказано в материале издания.

Напомним, Дёмин недавно принял участие в драфт-комбайне, где выполнял различные тренировочные упражнения и проходил собеседования с представителями клубов. Кроме того, российский баскетболист дал развёрнутое интервью изданию The Ringer, полный перевод которого опубликовал «Чемпионат».

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: