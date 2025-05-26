Видео: Карл-Энтони Таунс набирает 20 очков в 4-й четверти матча «Индиана» — «Нью-Йорк»

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 106:100 (1-2).

Примечательно, что в заключительной четверти Таунс набрал 20 очков, что позволило его команде совершить камбэк и одержать победу, уступая по ходу матча 20 очков. Более того, до последней четверти на счету Таунса было всего четыре набранных очка. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео с его 20-очковым рывком.

Видео можно посмотреть на YouTube.канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.