В НБА показали уникальную статистику в серии плей-офф

Как сообщает пресс-служба лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) на своём аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter), первые три игры финала Восточной конференции сезона-2024/2025 были сыграны с разницей в шесть очков или меньше.

Это первый раз, когда в финале конференции каждая из первых трёх игр была сыграна с разницей в шесть очков или меньше с 2009 года, и всего лишь шестой раз — с 1995 года.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 мая в очередном матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 «Нью-Йорк Никс» победил «Индиану Пэйсерс» на выезде со счётом 106:100.