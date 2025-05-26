Карл-Энтони Таунс: «Никс» нашли способы останавливать соперников
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29-летний баскетболист «Нью-Йорк Никс», играющий на позиции центрового под номером 32, и один из лидеров команды Карл-Энтони Таунс прокомментировал победу своего клуба над «Индианой Пэйсерс» в матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором его команда одержала победу со счётом 106:100 (1-2).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Тёрнер - 19, Сиакам - 17, Макконнелл - 12, Нембард - 9, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Матурин - 2, Брэдли - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Брансон - 23, Ануноби - 16, Бриджес - 15, Макбрайд - 9, Харт - 8, Робинсон - 6, Шамет - 3, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
«Дело было даже не в 20 очках, набранных мной в четвёртой четверти, а в том, как наша команда нашла способы останавливать соперников», — приводит слова Таунса официальный сайт пресс-службы НБА.
Напомним, четвёртая встреча «Никс» и «Индианы» состоится в ночь с 27 на 28 мая на площадке «Индианы».
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