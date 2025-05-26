Карл-Энтони Таунс: «Никс» нашли способы останавливать соперников

29-летний баскетболист «Нью-Йорк Никс», играющий на позиции центрового под номером 32, и один из лидеров команды Карл-Энтони Таунс прокомментировал победу своего клуба над «Индианой Пэйсерс» в матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором его команда одержала победу со счётом 106:100 (1-2).

«Дело было даже не в 20 очках, набранных мной в четвёртой четверти, а в том, как наша команда нашла способы останавливать соперников», — приводит слова Таунса официальный сайт пресс-службы НБА.

Напомним, четвёртая встреча «Никс» и «Индианы» состоится в ночь с 27 на 28 мая на площадке «Индианы».