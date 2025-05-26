Стали известны ожидания Остина Ривза из «Лейкерс» по новому контракту в НБА

Известное североамериканское издание Bleacher Report поделилось мнением о перспективах атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза.

В частности, портал проанализировал, на какие условия контракта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может рассчитывать игрок.

«Ривз почти наверняка откажется от своей опции продления контракта $ 14,9 млн на сезон-2026/2027, чтобы следующим летом выйти на рынок неограниченно свободного агента в поисках контракта с зарплатой от $ 30 млн в год.

Максимальная сумма, на которую он может продлить текущее соглашение ($ 19,5 млн), значительно ниже его ожиданий», — сказано в материале.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»: