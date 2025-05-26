«Нью-Йорк» установил исторический клубный рекорд в плей-офф НБА

Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» установил новый рекорд внутри клуба. Благодаря сегодняшней победе над «Индианой» «Никс» теперь стали первой командой после сезона-1997/1998, которая добилась трёх побед в серии плей-офф, проигрывая по ходу встречи 20 очков. Все три победы были одержаны на выезде.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» в ночь с 25 на 26 мая победил «Индиану Пэйсерс» в очередном выездном матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 со счётом 106:100. Счёт личных встреч между ними теперь 2:1 в пользу «Индианы».

Четвёртая игра между «Никс» и «Индианой» состоится в ночь с 27 на 28 мая на площадке «Индианы».