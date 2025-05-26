Тимофей Мозгов рассказал историю о покупке машины для поездок к будущей жене

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал в интервью тележурналу «Вид Сверху» историю о том, как купил машину у своего товарища по команде для поездок к будущей жене.

«Первую машину я купил у Антона, с которым мы играли вместе с «Химках». Мне очень нужна была тогда машина, чтобы я мог ездить на свидания к жене.

Я уже на тот момент устал у всех просить машину на время, и я начал достаточно зарабатывать какую-то денежку, чтобы купить у него машину. Я уже просто не мог тогда терпеть и копить деньги, потому что мне не терпелось, и да, он продал мне тогда машину», — сказал Мозгов в интервью тележурналу «Вид Сверху».