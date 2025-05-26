«Классный баскетболист!» Андрей Ведищев поздравил экс-игрока «Локо» с победой в Евролиге

Главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев обратился к атакующему защитнику турецкого «Фенербахче» Эррику Макколлуму, который вчера, 25 мая, выиграл Евролигу со своей командой.

«Поздравляю Эррика Макколлума с победой в Евролиге! В решающем матче «Финала четырёх» «Фенербахче» обыграл «Монако». Рад, что в составе чемпионской команды есть часть «Локо» — наш игрок в сезоне-2021/2022 Эррик Макколлум. Эррик — отличный парень и классный баскетболист!

В составе «Локо» он стал лучшим снайпером сезона в Единой лиге ВТБ, а его профессионализм и отношение к делу были примером для молодых игроков нашей команды. Мои искренние поздравления Эррику. Желаю не останавливаться на достигнутом! С победой!» — написал Ведищев своём телеграм-канале.