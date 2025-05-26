Таунс повторил достижение в плей-офф НБА, которое покорялось лишь Новицки 19 лет назад

Центровой и один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс принял участие в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 106:100 (1-2).

Таунс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 24 очка (8 из 17 с игры, где 3 из 37 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 15 подборов и одну результативную передачу. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает статистический аккаунт Crazy Stats в социальной сети, Таунс стал вторым после члена Зала славы Дирка Новицки (в 2006 году) семифутером (рост от 213 см), которому удалось набрать не менее 20 очков в четвёртой четверти матча плей-офф НБА.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо: