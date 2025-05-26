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Лидер «Индианы» назвал причины поражения в матче с «Никс»

Лидер «Индианы» назвал причины поражения в матче с «Никс»
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Ведущий игрок «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дал комментарий после поражения своей команды от «Нью-Йорк Никс» в рамках матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 со счётом 100:106.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 20, Тёрнер - 19, Сиакам - 17, Макконнелл - 12, Нембард - 9, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Матурин - 2, Брэдли - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Брансон - 23, Ануноби - 16, Бриджес - 15, Макбрайд - 9, Харт - 8, Робинсон - 6, Шамет - 3, Райт - 2, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«Я пытался распределить по площадке своих парней. Думаю, в концовке такие встречи решаются одним-двумя розыгрышами, так что я старался правильно развивать атаку, ставить ребят на нужные позиции. Но да, это точно тот момент, за который я буду корить себя, когда пересмотрю запись. Уже сейчас об этом думаю и ругаю сам себя. Честно, причиной многих наших проблем в атаке во второй половине игры был я, так что я должен исправиться. И я буду лучше в четвёртом матче», — приводит слова Халибёртона ESPN.

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