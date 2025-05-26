Лидер «Индианы» назвал причины поражения в матче с «Никс»

Ведущий игрок «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дал комментарий после поражения своей команды от «Нью-Йорк Никс» в рамках матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 со счётом 100:106.

«Я пытался распределить по площадке своих парней. Думаю, в концовке такие встречи решаются одним-двумя розыгрышами, так что я старался правильно развивать атаку, ставить ребят на нужные позиции. Но да, это точно тот момент, за который я буду корить себя, когда пересмотрю запись. Уже сейчас об этом думаю и ругаю сам себя. Честно, причиной многих наших проблем в атаке во второй половине игры был я, так что я должен исправиться. И я буду лучше в четвёртом матче», — приводит слова Халибёртона ESPN.